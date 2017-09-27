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Cубординированные еврооблигации «ФК Открытие» фактически обесценились Я. Чингаев для Ведомостей

Стоимость субординированных еврооблигаций «ФК Открытие», выпущенных на $500 млн c погашением в 2019 г., сегодня опустилась до 6,59% от номинала.

Котировки падают после того, как стало известно о санации «ФК Открытие» при помощи Фонда консолидации банковского сектора: 29 августа, когда ЦБ официально объявил об оздоровлении, бумага стоила 79,82% от номинала, свидетельствуют данные Bloomberg. Уже к 1 сентября котировки опустились до 24,92%, а к 27 сентября – до 6,59%. При этом доходность, по данным Bloomberg, выросла с 16,51% (29 августа) до 342,5% (21 сентября).

Cнижение цен на суборд происходит на фоне заявления зампреда ЦБ Василия Поздышева. «Наша позиция заключается, что все субординированные обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы. По отдельным субординированным кредитам или депозитам, которые были заключены до вступления в силу этого закона, идут судебные разбирательства. Но здесь мы предпочитаем все-таки отстаивать нашу позицию, в дальнейшем суды принимают решение», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Вчера ЦБ сообщил о наступлении триггера для списания долгов «ФК Открытие» – норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка находился ниже минимально необходимого уровня в 5,125% с 18 сентября по 25 сентября 2017 г.