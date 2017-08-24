Персональные финансы

Что оставляют банкам миллиардеры-банкроты

Экзотические активы, которые могут оказаться на балансах банков
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