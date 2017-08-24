Что оставляют банкам миллиардеры-банкроты
Экзотические активы, которые могут оказаться на балансах банков
Goldman Sachs пытается продать яхту Natita стоимостью $39,9 млн, сообщает WSJ. Яхта принадлежала клиенту Goldman – техасскому нефтянику Уильяму Кэллопу. Она оборудована кинотеатром, джакузи и вертолетной площадкой
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После кризиса 2008 г. глобальные банки сократили инвестбанковский бизнес и стараются компенсировать потерянные доходы, развивая бизнес по обслуживанию богатых клиентов. Банки не только принимают в управление их активы, но и дают им кредиты. С 2012 г. Goldman увеличил кредитный портфель подразделения private bank вчетверо до $29 млрд, а Morgan Stanley — впятеро до $74 млрд
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В 2014 г. Кэллоп взял у Goldman $32 млн кредита под залог двух яхт — Natita, названной в честь его тещи, и Bad Girl (на фото)
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Богатые клиенты могут позволить себе экзотические инвестиции — от бизнес-джетов до предметов искусства, которые трудно оценить. Если у клиента возникают трудности с обслуживанием долга, банкам приходится отчуждать его экзотические активы, служащие залогом
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Например, у Кэллопа как минимум семь яхт, включая Honey Fitz, которая принадлежала экс-президенту США Джону Кеннеди
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Кэллоп купил Honey Fitz в 1998 г. на аукционе Sotheby’s и отреставрировал
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Еще одно приобретение Кэллопа — яхта La Diva, которой одно время владела первая жена президента США Дональда Трампа Иванка, эта яхта тоже могла бы достаться Goldman за долги, но сгорела
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Другие банки - Morgan Stanley и Deutsche Bank давали кредиты под залог коллекции миллиардера и управляющего хедж-фонда Стивена Коуэна. В этой коллекции есть работы Энди Уорхола и Пабло Пикассо, пишет WSJ
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Goldman также кредитовал Обри Макклендона, основателя American Energy Partners и Chesapeake Energy. Обеспечением по кредитам Макклендона служила его коллекция вин, в которой было много раритетного бордо. После смерти Макклендона в 2016 г. эта коллекция была продана за $8,4 млн, и Goldman не остался в убытке
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Чаще всего залогом по таким кредитам бывают акции, но случается, что обеспечением служат старые раритетные автомобили, старые скрипки и доли в капитале хедж-фондов
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Топ-менеджеры фонда прямых инвестиций Blackstone, включая основателя Стивена Шварца, брали кредиты в UBS под залог их долей в капитале Blackstone
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