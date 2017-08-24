Что оставляют банкам миллиардеры-банкроты

Old Wine Bottles

Goldman также кредитовал Обри Макклендона, основателя American Energy Partners и Chesapeake Energy. Обеспечением по кредитам Макклендона служила его коллекция вин, в которой было много раритетного бордо. После смерти Макклендона в 2016 г. эта коллекция была продана за $8,4 млн, и Goldman не остался в убытке

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