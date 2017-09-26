Регулятор ратует за списание этих средств у санируемых банков и готов отстаивать позицию в суде

ЦБ уведомил о том, что он может списать субординированные долги «ФК Открытие» Е. Разумный / Ведомости

ЦБ может списать субординированные долги банка « ФК Открытие», следует из сообщения на сайте регулятора. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) «ФК Открытие» находился ниже минимально необходимого уровня в 5,125% с 18 сентября по 25 сентября 2017 г. Если капитал банк опускался ниже этого уровня более шести операционных дней в течение месяца, то суборды полностью или частично списываются или конвертируются в акции.

У «ФК Открытие» 79 млрд руб. субординированного долга и еще 42 млрд вечных субординированных бондов, следует из его отчетности.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор поддерживает списание или конвертацию всех субординированных обязательств банков, попавших под санацию, в случае наступления события-триггера.

«Все субординированные обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы», - передает «Интерфакс» слова Поздышева. Он указал, что по отдельным субординированным кредитам или депозитам, которые были заключены до вступления в силу закона о списании субординированных бондов, идут судебные разбирательства. «Но здесь мы предпочитаем все-таки отстаивать нашу позицию, в дальнейшем суды принимают решение», - категоричен он.

Поздышев отметил, что при заключении договора субординированный кредитор понимает, что несет более серьезные риски, чем обычный кредитор, и знает, что происходит в банке. В большинстве случаев, продолжил Поздышев, субординированными кредиторами являются лица или организации, близкие к банку, его собственникам или менеджменту.

Он сообщил, что старшие обязательства банков, по которым принят план участия Фонда консолидации банковского сектора, будут исполнены в полном объеме в соответствии с заключенными договорами.

Первым проектом Фонда консолидации, по которому ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, стал «ФК Открытие» (о его санации ЦБ объявил 29 августа). ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации «Открытия» в 250-400 млрд руб.

Ранее предправления «ВТБ 24" Михаил Задорнов, который возглавит «ФК Открытие» по окончании работы временной администрации, предупредил, что субординированные облигации будут списаны вместе с капиталом предыдущих собственников.

Списание субординированного долга «ФК Открытие» перед Агентством по страхованию вкладов анонсировал и замминистра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев. АСВ предоставило банку 65,2 млрд руб., которые «ФК Открытие» должен был вернуть в 2025-2034 гг. Для АСВ и Минфина это будут не первые потери, но самые большие.

Акционеры банка 30 октября рассмотрят конвертацию этого субординированного долга в акции, передает ТАСС со ссылкой на представителя банка. По его словам, триггерами для конвертации стали утвержденный ЦБ план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «ФК Открытие» и сокращение капитала банка ниже установленного уровня.

Долг АСВ списывается, если норматив опускается ниже 2%. Поэтому, если Минфин готовится к списанию долга, другие субординированные обязательства «ФК Открытие» ждет то же самое. При наступлении триггера требования АСВ конвертируются в акции, а списываться будут в случае обнаружения в банке отрицательного капитала, объяснял Reuters Поздышев.