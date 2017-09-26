Ответственность менеджмента «ФК Открытие» за ошибки застраховал «Ингосстрах»

Ответственность руководства банка «ФК Открытие» за управленческие ошибки застрахована в «Ингосстрахе», сообщил ТАСС источник на страховом рынке. Ранее это сообщил РБК. Информацию подтвердил замгендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. «То, что полис есть, подтверждаю», – сказал он, не раскрыв подробностей. Страховка ответственности директоров и должностных лиц (D&O) защищает от претензий высший менеджмент, членов коллегиальных органов управления, объясняет ТАСС. Выплаты по такой страховке обычно полагаются, если из-за ошибок и непреднамеренных действий застрахованных менеджеров за время их нахождения в должности причиняется ущерб третьим лицам. Лимиты по таким полисам обычно значительные, говорят собеседники агентства.

В «Ингосстрахе» РБК заявили, что ввод временной администрации ЦБ в банк «ФК Открытие» не является страховым случаем. «В настоящий момент нет оснований для признания случая страховым, поскольку в полисе описаны иные риски», – сказал представитель страховой компании.

Банк России не ответил на запрос РБК.

Санация «Открытия» страховым случаем не является, но в теории им может быть признана выплата бонусов сотрудникам «Открытия» перед вводом временной администрации, сказал источник ТАСС, информированный об условиях договора. Лимит выплаты по полису другой информировнанный источник на страховом рынке не назвал, ссылаясь на возможный ущерб экономическим интересам, – «как только будет известен лимит, сразу будет известен размер иска».

По данным источника ТАСС на страховом рынке, Бинбанк, о санации которого было объявлено 21 сентября, страховку ответственности топ-менеджмента не покупал. Ответственность топ-менеджеров Сбербанка застрахована в «Согазе» на 4,6 млрд руб., добавляет агентство.