ЦБ конфисковал депозиты топ-менеджеров «Открытия» Я. Чингаев / для Ведомостей

С мая 2017 г. ЦБ получил возможность списывать депозиты менеджмента рухнувших банков. Поправки к закону о банкротстве предусматривают, что Фонд консолидации банковского сектора может сделать взнос в уставный капитал банка, только если его капитал будет уменьшен до реальной величины или до 1 руб., обязательства по субординированным долгам списаны, фонд получит не менее 75% акций банка, а банк прекратит обязательства перед топ-менеджментом по кредитам, депозитам и прочим требованиям, оформленным до вступления в силу этой поправки – т. е. до 17 мая 2017 г.

В сентябре регулятор впервые смог опробовать эту меру. В конце августа было принято решение санировать банк «ФК Открытие» – на его докапитализацию ЦБ может потратить 250–400 млрд руб. О том, что списаны деньги у некоторых топ-менеджеров «ФК Открытие», сообщил портал banki.ru и подтвердил представитель банка Александр Дмитриев. Он отказался назвать число менеджеров и списанную сумму – сказал только, что средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка.

В число тех, чьи средства оказались списаны, согласно закону входят акционеры, члены правления и совета директоров банка, главный бухгалтер и его заместители, а также руководители и главные бухгалтеры филиалов (всего у «ФК Открытие» 22 филиала, следует из данных ЦБ). Человек, близкий к руководству банка «ФК Открытие», сообщил, что всего в этот круг входят несколько десятков сотрудников. По подсчетам «Ведомостей», около 60 человек.

Приготовиться к списанию В схожей ситуации может оказаться топ-менеджмент Бинбанка, который также будет санирован с помощью Фонда консолидации банковского сектора, – сейчас ЦБ определяет, каковы его проблемы с капиталом. Предварительная оценка по досозданию резервов (их нужно будет вычесть из капитала), по словам Поздышева, – 250–350 млрд руб., что также грозит банку уменьшением капитала. Получить комментарии о списании средств менеджмента у предправления Бинбанка Евгения Давыдовича не удалось. В интервью РБК-ТВ он заверял, что в Бинбанке таких выплат [бонусов] не было, поэтому и оспаривать нечего.

Судя по тому, как решительно настроен ЦБ, это, возможно, не последние деньги, с которыми придется расстаться сотрудникам «ФК Открытие». Регулятор планирует оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 г., указывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине сентября. Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться и как вывод активов, подчеркнула Набиуллина. История с бонусами – более длительная, поскольку ЦБ придется оспаривать их через суд, указал человек, близкий к регулятору.

Правление «ФК Открытие» за первые три месяца 2017 г. получило зарплат на 52,8 млн руб. и премий на 207,7 млн руб., свидетельствует отчетность банка. Выплаты премий проводились в течение месяца, предшествовавшего введению временной администрации, когда собственники банка вели переговоры с регулятором об урегулировании сложившейся ситуации с ликвидностью, указывал зампред ЦБ Василий Поздышев. «Там были суммы и по 50 млн, и по 100 млн руб. В той ситуации, в которой оказалась кредитная организация, мы признали это некорректным, объявили менеджменту о нашем отношении к этой ситуации и призвали сотрудников вернуть бонусы обратно», – предупреждал Поздышев.