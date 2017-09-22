У Госдумы появились вопросы к Центробанку

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы Станислав Красильников / ТАСС

Госдума попросит ЦБ и правоохранительные органы проверить, какие причины привели к возможному выводу активов из «Югры», «ФК Открытие» и Бинбанка. Депутаты также запросят информацию об этих банках, следует из протокольного поручения Госдумы, передает «Прайм».

ЦБ и силовикам предлагается установить виновных и ответственных лиц за потерю активов. А также, возможно, «привлечь к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ЦБ, допустивших сложившуюся ситуацию и вовремя не осуществивших соответствующий контроль и надзорные проверки в соответствии с должностными обязанностями», ссылается «Прайм» на протокольное поручение Госдумы.

Вкладчики банка «Югра», у которого отозвана лицензия, атакуют приемные и просят защитить их средства, говорит первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг. «Сейчас уже на санации банк «Открытие», и 1 трлн руб. уже ЦБ туда выделил, теперь на очереди Бинбанк, там еще 300 млрд руб., это предварительная только оценка», – цитирует Гартунга «Прайм».

В СМИ есть информация о том, что средства были выведены, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Есть предложение инициировать проверку».

ЦБ 29 августа объявил о санации банка «ФК Открытие» (а также ряда других юрлиц, связанных с ним, включая «Траст» и «Росгосстрах») через Фонд консолидации банковского сектора, созданный Банком России. В четверг регулятор объявил о второй санации, которую будет осуществлять фонд, – санации Бинбанка и связанных с ним «Рост банка», «Бинбанка диджитал» и Уралприватбанка.

В сентябре отток средств клиентов Бинбанка составил 56 млрд руб., из них одна треть пришлась на физлиц, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. Основанием введения временной администрации стало наличие угрозы вкладчикам и кредиторам банка, но это не единственная причина — банку было выставлено предписание о доформировании резервов, в результате исполнения этого предписания капитал банка снизился более чем на 30%, объяснял он. По предварительной оценке, с учетом того, что не все активы группы изучены, а также не изучены сделки за последний месяц, необходимость в доформировании резервов банков группы составляет 250-350 млрд руб. От собственников будет требоваться заведение всех свободных активов либо под банки этой группы <…> либо под оформление залога в этих банках, указывал он.

Ранее Поздышев говорил в интервью Reuters, что Центробанк может потратить на докапитализацию «Открытия» 250–400 млрд руб., значительная часть пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст». А средства, которые ЦБ предоставил «Открытию» на покрытие оттока ликвидности в виде межбанковского кредита, на 1 сентября достигли 1 трлн руб., говорилось в отчетности. В начале сентября Поздышев рассказывал, что у ЦБ нет информации, были ли какие-то активы выведены из «ФК Открытие» перед его санацией. «Сначала нужно определить ситуацию, увидеть, что есть, а чего нет, а потом делать выводы. Пока акционеры группы «Открытие» конструктивно сотрудничают с Банком России, и топ-менеджмент тоже», – сказал Поздышев Reuters.

У «Югры» ЦБ отозвал лицензию 28 июля. Банк привлекал деньги населения, размещал их в низкокачественные активы и не формировал по ним нужных резервов, объяснял свое решение регулятор. Только в 2017 г. ЦБ шесть раз обращался в Генпрокуратуру по поводу вывода активов и дважды – в Росфинмониторинг по поводу подозрительных операций, сообщал ЦБ.