Трудно быть банком

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Моровая язва в банковском секторе оказалась крайне заразной и чрезвычайно быстро распространяющейся. Не прошло и месяца с момента краха «ФК Открытие» и двух – с отзыва лицензии у «Югры», как с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в Банк России обратился Бинбанк, 12-й в стране по размеру активов и седьмой по объему вкладов физлиц.

Не рассчитал бизнес-силы, проблемы оказались серьезнее, чем предполагалось, объяснил просьбу совладелец Бинбанка Микаил Шишханов. Решение ЦБ ожидается в ближайшие дни, в среду он объявил о выделении Бинбанку средств для поддержания ликвидности. В случае согласия регулятора Бинбанк станет вторым после «Открытия» банком, который пройдет процедуру банковского оздоровления через ФКБС, – их опыт, вероятно, станет модельным для будущих санаций.

Проблемы Бинбанка – логичное следствие избранной его руководством и собственниками агрессивной бизнес-модели бурного роста. Начиная с 2014 г. группа активно скупала и брала на санацию плохие банки – это были не лучшие активы, но в планах группы было создание на их основе банка из первой десятки. Скупка банков и других активов происходила с разрешения и при поддержке ЦБ, подчеркивал Михаил Гуцериев. Санация была источником получения от ЦБ дешевых денег, а заодно и способом решить свои проблемы за счет подопечных – но расчет оказался неверным: проблемы мертвых банков перевесили возможности живых.

Оздоровление банковского сектора ведется несколько лет, но пока наиболее яркой иллюстрацией процесса служит именно череда крахов крупных банков – в одном только 2017 году пали два банка из топ-15.

Банковский рынок, и так небольшой для экономики страны, сжимается: доля финансового сектора в ВВП страны в 2016 г., по данным Росстата, составила 4,5%. Государственные банки на этом поле доминируют – и велика вероятность, что с учетом текущей экономической конъюнктуры их доля будет только расти.

Кризис 2008 г. и нынешняя стагнация сильно ударили по банкам. Уровень маржи настолько снизился, что зарабатывать стало сложно, отмечает бывший зампред ЦБ Сергей Дубинин: «Банки не могут жить лучше, чем их клиент».

Против банков играет и ужесточение требований и норм ЦБ. «Регулирование стало жестче, но считать ли его зарегулированностью – вопрос философский», – отмечает экономист Антон Табах из «Эксперт РА».

Санация частных банков ведет к дальнейшему огосударствлению банковской сферы. Они получают квазигосгарантию, что повышает доверие к ним кредиторов, заявил старший директор АКРА Кирилл Лукашук (цитата по «Интерфаксу»). Тем выше вероятность, что санируемые банки окажутся в итоге под контролем государства, – это означает перекладывание всех рисков на государство, говорит Табах. Если экономика не выйдет на устойчивый рост, частные банки едва ли выживут. Пока запас прочности есть, но в долгосрочной перспективе, говорит Лукашук, в банковском секторе маячит абсолютное доминирование государства – как, впрочем, и в экономике в целом.