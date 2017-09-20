Собственник Бинбанка попросил ЦБ о санации

ЦБ сообщил о просьбе Бинбанка о санации Е. Разумный / Ведомости

Собственник Бинбанка попросил Банк России рассмотреть возможность санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это сообщила пресс-служба Центробанка. «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», - пообещал регулятор. Комментарий Бинбанка «Ведомости» ожидают.

Рублевые облигации Бинбанка дешевели в начале торгов на Московской бирже на 1,6-17% на этих новостях, сообщает «Интерфакс». К 10.05 мск падение котировок 8-го выпуска биржевых облигаций Бинбанка (серии БО-08) составило 16,9% до 82,05% от номинала (доходность к погашению - 20,2% годовых), серии БО-07 - 8,9% до 90% от номинала (доходность - 17,93% годовых), серии БО-14 - 6,2% до 92% от номинала (доходность - 15,15% годовых), серии БО-05 - 1,6% до 97,4% от номинала (доходность - 13,43% годовых).

ТАСС сообщил о периодических сбоях в работе сайта Бинбанка после заявления ЦБ.

Если решение о санации будет принято, «все будет стабильно и спокойно», считает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так он ответил ТАСС на вопрос о последствиях этого решения для банковского рынка. Воздействие санации Бинбанка на рынок будет крайне ограниченным, если интересы кредиторов не пострадают, заявил ТАСС старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук.

Основные акционеры Бинбанка - Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев. По величине активов банк занимает 12-е место в банковской системе страны. В ноябре 2016 г. произошло слияние Бинбанка и «МДМ банка». Шишханов и Гуцериев договорились о покупке 58,33% акций «МДМ банка» у Сергея Попова в июне 2015 г.

О том, что ЦБ может скоро ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его в ФКБС, созданный для санации банков, «Ведомостям» ранее рассказали человек, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», говорят собеседники «Ведомостей». По данным двух источников, ЦБ может объявить свое решение в четверг.

На вечер вторника Шишханов от комментариев отказывался. Связаться с Михаилом Гуцериевым, основателем и совладельцем Бинбанка, во вторник не удалось. Евгений Давыдович, 18 сентября назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать «гипотетические слухи». Пресс-служба Бинбанка утром 20 сентября отказалась «РИА Новости» комментировать эту публикацию. В колл-центре кредитной организации сказали, что банк работает в обычном режиме и ждет разъяснений ЦБ.

Акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ, рассказали два источника «Ведомостей». Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков – до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения – на 22 млрд руб. до 534 млрд.

Это стало бы вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие холдинга» – о санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа. Старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилл Лукашук, сравнивая оба банка, нашел у них похожую слабость. Это крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте, сказал он «Ведомостям». В случае Бинбанка, по его словам, рост шел за счет активов низкого кредитного качества – прежде всего «Рост банка» и МДМ.

Бывший гедиректор ритейлера «Связной» и одноименного банка Евгений Давыдович возглавил правление Бинбанка 18 сентября. Совет директоров Бинбанка утвердил это назначение еще в августе. «Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка <...> улучшение структуры баланса и повышение рейтингов», – комментировал тогда ситуацию председатель совета директоров банка Михаил Гуцериев. Какие улучшения структуры баланса имел в виду Гуцериев, представитель Бинбанка «Ведомостям» не уточнил.

Аналитики S&P, подтверждая в июне рейтинг Бинбанка B со «стабильным» прогнозом, выделяли два основных риска. Первый – межбанковский кредит в 563 млрд руб. «Рост банку», который санирует племянник Гуцериева Микаил Шишханов, до недавнего времени возглавлявший банк. Шишханов – основной владелец Бинбанка, но Гуцериев подал в ФАС заявку на получение контроля над банком. Второй риск – на конец 2016 г. 18,4% кредитного портфеля Бинбанка приходилось на строительство и недвижимость со «значительным риском».

В середине августа пресс-служба Бинбанка назвала необоснованным письмо «Альфа-капитала» в адрес клиентов о рисках для четырех крупнейших частных банков России, в том числе и для Бинбанка. Эти утверждения «напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию», цитирует «РИА Новости» заявление Бинбанка.

В письме менеджера «Альфа-капитала» говорилось, что компания продолжает «получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». «Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорилось в письме. Автор письма аналитик Сергей Гаврилов был вызван в ЦБ для разъяснения ситуации. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 21 августа предупредила «Альфа-капитал» о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. 31 августа ФАС сообщила, что нарушения устранены.

Крупнейшие санации банков