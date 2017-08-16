Бинбанк назвал необоснованным высказывание «Альфа капитала» о проблемах четырех банков из топ-15

В пресс-службе Бинбанка назвали необоснованным предупреждение «Альфа капитала» о рисках для четырех крупнейших частных банков России. Эти утверждения «напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию», цитирует «РИА Новости» заявление Бинбанка.

Клиенты «Альфа-капитала» недавно получили письмо, в котором говорится: «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». «Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – предупредила управляющая компания. По ее оценке, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью». Управляющая компания указала, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

В Банке России о рассылке знают. «Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – говорится в ответе ЦБ на запрос «Ведомостей».

Альфа-банк заявил, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности.

После этого в самом «Альфа-капитале» заявили, что проверят работу автора рассылки на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности. В управляющей компании заявили, что не обладают какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков, а письмо о рисках - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании».