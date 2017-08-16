«Альфа капитал» проверит действия сотрудника, сообщившего о рисках банков из топ-15

В УК «Альфа-капитал» заявили, что письмо в отношении рисков инструментов «ФК Открытия», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании». В компании назвали письмо «частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании», а не официальной позицией.

УК «Альфа-капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков, говорится в комментарии.

Руководство компании обещает провести анализ действий конкретного сотрудника на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности.

Ранее «Ведомости» сообщали, что «Альфа капитал» разослал клиентам письмо, в котором говорилось, что в компанию продолжают поступать «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». Все четыре банка входят в топ-15.