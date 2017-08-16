Альфа-банк опровергает наличие проблем в крупных банках Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк открестился от мнения менеджера «Альфа капитала», сделавшего рассылку письма клиентам компании, в котором указал на риски четырех банков - «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка.

«Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании "Альфа капитал", является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности», - говорится в сообщении Альфа-банка. Альфа-банк продолжает работать с «Открытием», Бинбанком, Промсвязьбанком и Московским кредитным банком.

«Мы разослали комментарий, потому что считаем важным заявить свою позицию по этому вопросу. Относительно менеджера, разославшего это письмо, - этот вопрос стоит адресовать в "Альфа-капитал"», - сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка.

Ранее «Ведомости» сообщали, что «Альфа капитал» разослал своим клиентам письмо, в котором говорилось, что в компанию продолжает поступать «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». Все четыре банка входят в топ-15. Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».

Представитель «Альфа капитала» сообщил, что письмо было разослано действующим клиентам, пояснив, что компания фокусируется на консервативных стратегиях: «Департаменты управления активами и управления рисками ежедневно проводят мониторинг состояния рынка с учетом рейтингов эмитентов от рейтинговых агентств и дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации».

В УК «Альфа-капитал» прокомментировали статью «Ведомостей», подчеркнув, что «личная точка зрения отдельного сотрудника в данном случае не соответствует позиции компании». В компании назвали письмо «частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании», а не официальной позицией.

УК «Альфа-капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков, говорится в комментарии.

Руководство компании обещает провести анализ действий конкретного сотрудника на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности.