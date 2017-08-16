«Альфа капитал» назвал рискованные банки

Аналитики «Альфы» видят непростое будущее четырех конкурентов (на фото инсталляция на музыкальном фестивале Alfa Future People) Евгения Новоженина / РИА Новости

«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорится в письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал». Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».

Эти четыре банка входят в топ-15.

Управляющая компания указывает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

Представитель «Альфа капитала» сообщил, что письмо было разослано действующим клиентам, пояснив, что компания фокусируется на консервативных стратегиях: «Департаменты управления активами и управления рисками ежедневно проводят мониторинг состояния рынка с учетом рейтингов эмитентов от рейтинговых агентств и дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации».

У Промсвязьбанка четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд руб. У «ФК Открытие» – три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ – четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд руб., а у Бинбанка таких бумаг нет.

Обстановка на банковском рынке в последнее время накалилась. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин после краха «Югры» успокаивал: «Мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий, прежде всего отзыва лицензий у крупных, значимых банков» (цитата по ТАСС).

«Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции.

Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – говорится в ответе ЦБ за запрос «Ведомостей».

«Нам нужно изучить письмо «Альфа капитала», после этого мы сможем прокомментировать ситуацию», – сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Основной владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев объяснил свое возвращение к оперативному управлению холдингом в начале августа падением «Югры» и активным распространением слухов через sms-рассылки и социальные сети.

В июле АКРА присвоило «ФК Открытие» рейтинг ВВВ-, фактически лишив его возможности привлекать средства бюджета и пенсионных фондов. В июне компании, в основном государственные, забрали из банка 105,8 млрд руб. У Бинбанка тоже меняется руководитель: предправления станет Евгений Давыдович. Среди его приоритетных задач будет улучшение структуры баланса банка, говорил председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев (S&P обращало внимание на кредит в 563 млрд руб. санируемому «Рост банку»). МКБ агентство Fitch в июне снизило рейтинг до ВВ-, объяснив это ростом кредитных рисков и большой долговой нагрузкой концерна «Россиум» основного владельца банка Романа Авдеева.

«Такие истории случаются, когда аналитики выдают свое мнение за ситуацию на рынке. В прошлом году подобный случай был с рассылкой от аналитиков ВТБ. Мы даже не реагируем на такие письма, у нас традиционно хорошие рабочие отношения и с ВТБ, и с Альфа-банком, и со всеми серьезными игроками», – передал через представителя совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. «Мы в целом видим очень сильное информационное давление, и есть ощущение, что это происходит не просто так. Очень похоже, что за этим стоят чьи-то заказы, не знаю чьи. Действия коллег по цеху мы не комментируем», – заявил «Ведомостям» Беляев. Авдеев от комментариев отказался, а предправления МКБ Владимир Чубарь заявил, что банк с рекомендациями «Альфа капитала» не согласен. «Высказывания «Альфа капитала» в отношении крупнейших частных банков России напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию», – заявил представитель Бинбанка.

«Подобные письма могут рассматриваться как предпосылка для манипуляции рынком и должны быть предметом рассмотрения ЦБ. Делая подобные заявления, даже среди ограниченного круга, следует аккуратно проверять информацию о возможных проблемах в тех или иных банках: любая неосторожная оценка может возмутить рынок», – говорит президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. «Тем более недопустимо, когда так поступает сам банк: каждый раз, когда один банк бросает в другой камень, этот камень прилетает в него бумерангом», – говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

В подготовке статьи участвовали Михаил Тегин, Эмма Терченко, Анна Холявко