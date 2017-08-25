ФАС назвала «частным случаем» письмо УК «Альфа-капитал» о рискованных банках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет следить за новостями на финансовом рынке, заявила замглавы управления контроля финансовых рынков Лилия Беляева. Таким образом она прокомментировала письмо УК «Альфа-капитал» о проблемах в некоторых крупных банках. Беляева подчеркнула, что «ситуация пока носит частный характер».

«Если это будет иметь массовый характер, тогда мы будем выходить с инициативами по принятию системных мер», — цитирует Беляеву РБК. При этом она отметила, что «тема достаточно серьезная и что, конечно, действия с нашей стороны по ее пресечению должны быть». «На данном этапе мы выдали предупреждение компании, и в случае его исполнения мы не будем применять к компании санкции», — уточнила представитель ФАС.

УК «Альфа-капитал» 16 августа сообщила о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», МКБ и Промсвязьбанка. Эти четыре банка входят в топ-15. Компания рекомендовала своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».