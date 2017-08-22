Банки
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: «Альфа капитал» опровергает

ФАС потребовала от УК «Альфа капитал» опровержений

Нервозность на банковском рынке сохраняется

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 21 августа направила УК «Альфа капитал» предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Причина – письмо менеджера УК Сергея Гаврилова о якобы проблемах у «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка.

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