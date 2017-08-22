Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: «Альфа капитал» опровергает
ФАС потребовала от УК «Альфа капитал» опровержений
Нервозность на банковском рынке сохраняется
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Альфа капитал» назвал письмо Гаврилова его личной точкой зрения
М. Стулов / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 21 августа направила УК «Альфа капитал» предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Причина – письмо менеджера УК Сергея Гаврилова о якобы проблемах у «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}