«Альфа капитал» отозвал письмо о проблемах крупнейших банков

«Альфа капитал» дезавуировал письмо собственного сотрудника Евгений Разумный / Ведомости

Управляющая компания «Альфа капитал» отозвала письмо своего сотрудника Сергея Гаврилова, в котором клиентов УК он предупредил о возможных рисках у «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Это РБК и агентству ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Письма Гаврилова были отозваны еще 18 августа. «Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС», – заявил представитель пресс-службы. Ответ на запрос ФАС «Альфа капитал» направит 21 августа. В УК в очередной раз заверили, что письмо о рисках инструментов крупнейших банков было частным мнением сотрудника компании, а не ее официальной позицией.

Федеральная антимонопольная служба выдаст предупреждение «Альфа капиталу» из-за письма о финансовых проблемах банков, сообщил на прошлой неделе замруководителя службы Андрей Кашеваров. Чтобы избежать дела и возможного штрафа, компания должна отозвать письмо, добавлял он. По его словам, ФАС достаточно письма ЦБ о действиях «Альфа капитала», чтобы готовить и выдавать предупреждение.

Ранее «Ведомости» сообщали, что «Альфа капитал» разослал клиентам письмо, в котором говорилось, что в компанию продолжает поступать «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». Все четыре входят в топ-15 крупнейших банков России. Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», говорилось в письме. Представитель «Альфа капитала» затем сообщил, что письмо было разослано действующим клиентам.

16 августа «Альфа капитал» официально заявил, что в письме была изложена «личная точка зрения отдельного сотрудника», которая «в данном случае не соответствует позиции компании». УК «Альфа капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков, заверяла компания. Ее руководство пообещало проверить действия автора письма на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности.

Также в день выхода публикации «Ведомостей» от позиции автора письма отмежевался Альфа-банк, который подчеркнул, что продолжает работать с кредитными организациями, упомянутыми в письме. Промсвязьбанк назвал письмо УК примером «недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов». В пресс-службе Бинбанка отметили, что утверждения из письма «напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию».

Позднее стало известно, что автора письма вызвали в Банк России: у регулятора появились подозрения в попытке манипулирования, сообщили источники «Ведомостей», близкие к ЦБ.

17 августа ФАС сообщила, что получила обращение ЦБ о проверке УК «Альфа капитал» на предмет недобросовестной конкуренции. Как объясняла тогда заместитель начальника управления контроля финансовых рынков службы Лилия Беляева, обычный срок рассмотрения обращения составляет один месяц. «Но в среду ФАС уже направила запрос в "Альфа капитал", установив срок предоставления информации 21 августа», – добавила она.