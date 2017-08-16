Автор письма о рискованных банках вызван в ЦБ

Аналитик Сергей Гаврилов из «Альфа капитала» назвал банки, от бумаг которых лучше избавиться

Директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергей Гаврилов вызван на встречу в ЦБ для обсуждения письма за его подписью, которое было разослано клиентам управляющей компании в августе М. Стулов / Ведомости

Менеджер «Альфа капитала», отправивший клиентам письмо о проблемах четырех крупных банков, вызван на опрос в Центробанк - у регулятора появились подозрения на попытку манипулирования, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ. Человек, знающий это от руководителей ЦБ, также говорит о том, что сотрудника «Альфа капитала» регулятор пригласил на беседу. Он знает, что ЦБ намерен провести проверку по этому инциденту, в том числе в части возможных попыток манипулирования.

Представитель «Альфа капитала» подтвердил, что Гаврилов вызван в среду в ЦБ, отказавшись дать дополнительные комментарии.

В письме директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергей Гаврилов указывал на банки, вложения в бумаги которых могут быть рискованными. «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорится в письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал». Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».

Управляющая компания указывает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

У Промсвязьбанка четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд руб. У «ФК Открытие» – три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ – четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд руб., а у Бинбанка таких бумаг нет.

Связаться с Гавриловым не удалось. «Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – говорилось в ответе ЦБ за запрос «Ведомостей». «Нам нужно изучить письмо «Альфа капитала», после этого мы сможем прокомментировать ситуацию», – сообщала замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Необоснованное и недобросовестное»

Промсвязьбанк назвал письмо УК «Альфа капитал» примером «недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов». Альфа-банк заявил, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности.

В пресс-службе Бинбанка предупреждение УК назвали необоснованным. Эти утверждения «напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию», цитирует «РИА Новости» заявление Бинбанка.

В УК «Альфа-капитал» заявили, что письмо Гаврилова - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании». УК «Альфа-капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков, говорится в комментарии.

Руководство компании обещает провести анализ действий конкретного сотрудника на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности.