Банки
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Дефицит ликвидности только показался

Банки ушли в минус по ликвидности

К этому привела нервозность на рынке

Судя по формальным признакам, наступил дефицит ликвидности, пишут аналитики Райффайзенбанка, а причина – неуверенность банков в долгосрочных позициях.

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