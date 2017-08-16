Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Дефицит ликвидности только показался
Банки ушли в минус по ликвидности
К этому привела нервозность на рынке
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Дефицит ликвидности только показался
Андрей Гордеев / Ведомости
Судя по формальным признакам, наступил дефицит ликвидности, пишут аналитики Райффайзенбанка, а причина – неуверенность банков в долгосрочных позициях.
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