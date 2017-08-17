ФАС начинает проверку УК «Альфа капитал» А. МАхонин / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение Центробанка с просьбой проверить УК «Альфа капитал» на предмет недобросовестной конкуренции, сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков службы Лилия Беляева. «Мы будем ориентироваться на сроки, предусмотренные законом, - обычный срок рассмотрения обращения - один месяц. Но в среду ФАС уже направила запрос в "Альфа капитал", установив срок предоставления информации 21 августа», - пояснила она. Направление запроса, его изучение и полученной на него информации входит в число мероприятий по проверке соблюдения антимонопольного законодательства, уточнила Беляева.

«Альфа капитал» недавно разослал своим клиентам письмо, в котором говорилось, что компания все больше получает публичной и непубличной информации о проблемах внутри группы банков - «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., говорилось в письме за подписью директора по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова. Управляющая компания указала, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков, и рекомендует клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

Представитель «Альфа капитала» во вторник сообщил «Ведомостям», что письмо было разослано действующим клиентам, поснив, что компания фокусируются на консервативных стратегиях. В среду Альфа-банк выпустил сообщение, в котором заявил, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности.

В УК «Альфа капитал» также изменили позицию: письмо Гаврилова - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании». УК «Альфа капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков, говорится в комментарии. Представитель ЦБ заявил, что регулятор не приветствует распространение подобной аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции. «Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – говорил представитель ЦБ.