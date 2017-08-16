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ФАС направила запрос в «Альфа капитал» М. Стулов / Ведомости

ФАС на основании сообщений СМИ направила запрос в «Альфа капитал» в связи с его действиями по распространению писем о текущем состоянии «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков службы Лилия Беляева (ее комментарий опубликован в телеграм-канале ФАС). Срок предоставления информации по запросу - 21 августа, по результатам получения и анализа информации службой «в рамках своей компетенции будут сделаны выводы относительно рассматриваемых действий УК "Альфа капитал", то есть о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства», говорится в сообщении. Письмо от ЦБ ведомство пока не получило.