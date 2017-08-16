Банки

ФАС направила запрос в «Альфа капитал»

Поводом стало письмо сотрудника компании о проблемах в «ФК Открытие», Бинбанке, МКБ и Промсвязьбанке

ФАС на основании сообщений СМИ направила запрос в «Альфа капитал» в связи с его действиями по распространению писем о текущем состоянии «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков службы Лилия Беляева (ее комментарий опубликован в телеграм-канале ФАС). Срок предоставления информации по запросу - 21 августа, по результатам получения и анализа информации службой «в рамках своей компетенции будут сделаны выводы относительно рассматриваемых действий УК "Альфа капитал", то есть о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства», говорится в сообщении. Письмо от ЦБ ведомство пока не получило.

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Комментарии  ()
alexander.kharitontsev
13:27 16.08.2017
Не очень понимаю, что так напрягло ЦБ и ФАС.... А-К разослала своим! клиентам письмо с рекомендациями! на основании имеющейся информации публичной и непубличной. Рекомендации основаны, в том числе, на том, что сама организация закрыла лимиты. Это рекомендации) Где здесь признаки нарушения конкуренции? на чем основаны обвинения? "Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции." заявил представитель ЦБ. Это что за терминология такая новая "искажение конкуренции"?!
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