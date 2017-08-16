Промсвязьбанк назвал письмо «Альфа капитала» примером недобросовестной конкуренции

Промсвязьбанк назвал примером «недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов письмо УК «Альфа капитал» клиентам о рисках у четырех банков из топ-15 в России. Финансовые показатели и рейтинги Промсвязьбанка отражают его устойчивое положение, указывает пресс-служба организации. Подача «Ведомостями» публикации об этом и то, что в подзаголовке к статье «прямо указано, что «ЦБ просит ФАС проверить, не является ли предупреждение о проблемах ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ недобросовестной конкуренцией», по мнению банка, означает, что «редакция дает однозначную оценку деятельности УК "Альфа капитал" как попытку информационного давления на другие успешные банки».

Клиенты «Альфа-капитала» недавно получили письмо, в котором говорится: «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». «Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – предупредила управляющая компания. По ее оценке, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью». Управляющая компания указала, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

«Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – ответил ЦБ на запрос «Ведомостей».

Альфа-банк заявил, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности.

В пресс-службе Бинбанка предупреждение УК назвали необоснованным. Эти утверждения «напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию», цитирует «РИА Новости» заявление Бинбанка.