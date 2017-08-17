Банки
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: У банков все спокойно

Отчетность крупных банков за июль не показывает проблем

Альфа-банк, МКБ, Промсвязьбанк увеличили большинство показателей

В среду Центробанк опубликовал отчетности банков за июль. «Ведомости» изучили отчетности пяти крупнейших частных банков – Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Бинбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Накануне стало известно, что сотрудник УК «Альфа капитал» в августе разослал клиентам компании письмо, в котором обратил внимание на трудности четырех других банков, ситуация с которыми может быть «окончательно разрешена» уже этой осенью. Этой рассылкой уже заинтересовались регуляторы.

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