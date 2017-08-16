Из «ФК Открытие» утекли 621 млрд рублей

В июле средства забирали компании, население и банки; но запас ликвидности у банка есть

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Из «ФК Открытие» утекли 621 млрд руб. Е. Разумный / Ведомости

В июле клиенты «ФК Открытие» и кредитные организации, размещавшие средства в банке, забрали больше 621 млрд руб., следует из отчетности банка, опубликованной в среду.

Компании за месяц забрали 322,7 млрд руб., большая часть оттока пришлась на государственные структуры, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, но этим дело не ограничилось - на волне негативного информационного фона из банка ушел и частный сектор. Население за месяц забрало из «ФК Открытие» 35,8 млрд руб., следует из отчетности банка, другие кредитные организации забрали 262,9 млрд руб.

Частично отток «ФК Открытие» заместило привлечением средств от Центробанка, указывает Беликов. За месяц банк привлек от регулятора 333,1 млрд руб. На аналогичную сумму (333,19 млрд руб.) увеличился объем заимствований банками средств у ЦБ через репо по фиксированной ставке, следует из статистики регулятора.

Чтобы расплатиться с клиентами и сохранить запас ликвидности, банк выгашивал портфель ссуд корпоративным клиентам, отмечает Беликов: за месяц он сократился на 38%, или 482 млрд руб. «Этого удалось добиться, в первую очередь, за счет закрытия части сделок обратного репо. В 2017 г. банк поддерживал этот портфель на уровне 400-600 млрд руб., а в июле он сократился до 162 млрд руб.», - говорит Беликов.