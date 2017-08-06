Технические специалисты объяснили, почему произошел сбой у «Открытия» и как его можно было избежать

«Ведомости» попросили технических специалистов рассказать, почему произошел сбой платежей и можно ли было его избежать А. Гордеев / Ведомости

Клиенты банка «ФК Открытие» в субботу вечером пожаловались в соцсетях на проблемы с проведением платежей по картам и снятием наличных в банкоматах. Представитель «Открытия» сообщил, что сбой произошел из-за повреждения оптоволоконного кабеля. А повреждение в свою очередь — результат ремонтных работ в центре Москвы. Через несколько часов сбой был устранен, а утром Рокетбанк выпустил пояснение: перебиты оказались сразу два оптоволоконных кабеля в районе Смоленского бульвара. «Ведомости» попросили технических специалистов рассказать, почему произошел сбой платежей и можно ли было его избежать.

Владислав Здольников, IT-консультант ФБК: ««Открытие» арендует место для оборудования в дата-центре в Неопалимовском переулке и скорее всего волокна в двух кабелях, которые идут от ЦОД до точки обмена интернет трафиком ММТС-9. В этой точке, собственно, процессинг подключается к интернету.

Так получилось, что в определенном месте эти два кабеля лежали в одной кабельной канализации. Это частая ситуация в Москве. Но, как правило, крупные компании делают поправку на такие ситуации, и либо арендуют дата-центр, где точек пересечения у основного и резервного кабеля нет, либо устанавливают оборудование сразу в двух дата-центрах. Уверен, что в данном случае это просто непредусмотрительность компании».

Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica: «Насколько я знаю, перерезаны оказались сразу два кабеля в одно и то же время. Банку просто не повезло. Конечно, кабели должны разноситься территориально, но даже это не гарантирует отсутствие аварий. Как-то раз инфраструктура оператора “Синтерра” в центральном федеральном округе вышла из строя из-за того, что в один временной отрезок (полчаса) перерезаны три оптических кабеля связи в трех разных областях».

Сотрудник крупного оператора: «Вопрос вызывает то, почему у “Открытия” процессинг оказался “завязан” на один дата-центр. Как правило, крупные банки арендуют два дата-центра, которые должны находиться в разных частях города. Это нужно для того, чтобы в критической ситуации инфраструктура оставалась рабочей. Странно, что у “Открытия” все устроено по-другому».