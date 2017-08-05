«ФК Открытие» сообщил о проблемах с операциями по картам

Представитель «ФК Открытие» сообщил, что перебои вызваны повреждением оптоволоконного кабеля Евгений Разумный / Ведомости

Клиенты банка «ФК Открытие» в субботу вечером начали жаловаться в соцсетях на проблемы с проведением платежей по картам и снятием наличных в банкоматах.

«Cообщаем, что в связи техническими неполадками возможны временные перебои в работе банкоматов и операциям по картам», — сообщил банк на своем сайте. Представитель «ФК Открытие» сообщил «Ведомостям», что банк установил причину перебоев в работе части банкоматов и операциям по картам клиентов, они стали результатом повреждения оптоволоконного кабеля. «Место повреждения найдено, ведутся ремонтные работы, которые займут несколько часов, после чего все операции будут восстановлены», — пообещал он.

Ранее сегодня вечером Рокетбанк сообщил о проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных. «Сейчас у нас временные технические проблемы. Оплатить, перевести и снять наличные не получится. Уже разбираемся, в чем дело. Простите за неудобства», — сообщили в банке. В отделе технической поддержки Рокетбанка обещали, что технический сбой будет устранен в течение получаса.

Рокетбанк — это приложение для пользователей банковских услуг, своей банковской лицензии у сервиса нет. Услуги по выпуску и обслуживанию карт до декабря 2015 г. Рокетбанку оказывали «Интеркоммерц», у которого в феврале ЦБ отозвал лицензию, и Военно-промышленный банк. В конце прошлого года банк начал процесс перехода на обслуживание в «Открытие».

В апреле банк «Открытие» купил 100% Рокетбанка у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital. «Рокет» работает в качестве самостоятельного подразделения.