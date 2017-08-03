Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: «Открытие» позвонит

Банк «Открытие» создает виртуального оператора

Часть услуг для его абонентов будет бесплатной – таким образом он хочет повысить лояльность клиентов
  • Кирилл Седов,
  • Павел Кантышев,
  • Анна Еремина
  • / Ведомости

Банк «Открытие» создает собственного виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), уже готов пилот проекта. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Коммерческий запуск «Открытие мобайла» должен произойти во второй половине 2017 г., пообещал он.

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