«Ростелеком» набрал 500 000 сотовых абонентов за восемь месяцев

Высокие темы роста базы сотовых абонентов «Ростелекома» Анкилов связывает с тем, что оператор активно продвигает услугу среди пользователей проводной связи Евгений Разумный / Ведомости

В июле 2017 г. количество пользователей виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Ростелекома» достигло 500 000, говорится в сообщении оператора. Такую базу «Ростелекому» удалось набрать за восемь месяцев работы MVNO на сетях «Т2 РТК холдинга», следует из него. При этом за последние четыре месяца количество сотовых абонентов «Ростелекома» выросло более чем вдвое. По итогам I квартала 2017 г. компания обслуживала около 200 000 сотовых абонентов, следует из ее отчета.

По итогам I квартала 2017 г. установился примерный паритет по количеству MVNO-абонентов между «Ростелекомом» и «дочкой» МТС МГТС, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Ранее представители МГТС говорили, что у компании по итогам первых трех месяцев 2017 г. было около 220 000 сотовых абонентов. Теперь «Ростелеком» - второй по количеству абонентов MVNO в Росии, отмечает Анкилов. По его расчетам, на первом месте «дочка» «Мегафона» «Скартел» (бренд Yota), у которого к концу II квартала 2017 г. было около 4 млн пользователей, у МГТС - около 250 000.

По оценке «ТМТ консалтинга», в России к середине 2017 г. было более 5 млн подписчиков MVNO. За год прирост составил около 55%.

Высокие темы роста базы сотовых абонентов «Ростелекома» Анкилов связывает с тем, что оператор активно продвигает услугу среди пользователей проводной связи. По их количеству «Ростелеком» - исторически крупнейший в России оператор. Из его отчета следует, что на конец I квартала 2017 г. у него было 20,3 млн пользователей стационарных телефонов, 12,5 млн пользователей проводного интернета и 9,4 млн абонентов платного ТВ. При этом «Ростелеком» активно привлекает абонентов относительно недорогими пакетами услуг, в которые помимо сотовой связи входят проводной интернет и платное ТВ, отмечает Анкилов.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев считает 500 000 абонентов, которых удалось набрать с середины ноября 2017 г., хорошим результатом. Добиться роста помогли привлекательные тарифы, пакетные предложения и продвижение среди действующих абонентов фиксированной связи, согласен он. У оператора есть тариф, позволяющий на льготных условиях пользоваться проводным и мобильным интернетом, действует льготная тарификация звонков между стационарными и мобильными телефонами, перечисляет он. Такие предложения укрепляют абонентскую базу — отток абонентов, пользующихся пакетами услуг, меньше, утверждает Костарев. Финансовые показатели MVNO «Ростелеком» не раскрывает.

Услуги MVNO, как составная часть конвергентных пакетов услуг, служат «Ростелекому» и другим операторам для скрепления и удержания абонентской базы, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Опыт показывает, что от нескольких услуг, оплачиваемых по единому счету, сложнее отказаться, чем от одной, поэтому подобные предложения способствуют снижению оттока, объясняет он.