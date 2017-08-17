От редакции
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: От редакции: Проблема публичности

Проблема публичности финансового рынка

В обстановке повышенной секретности любая новость опасна и создает новые риски

Скандал с менеджером УК «Альфа капитал», рекомендовавшим своим клиентам избавляться от облигаций четырех крупных российских банков и переводить активы «к более надежным участникам банковской системы РФ», обнажил ключевой ее изъян. Низкая публичность банковской системы и острая нехватка информации о происходящем повышают нервозность банкиров и клиентов и увеличивают риски манипулирования на рынке.

Тема устойчивости крупных банков критичная для рынка. Должен ли абстрактный аналитик, имея основания для негативного прогноза, честно предупредить о рисках своих клиентов? Должен. Но в какой форме? Каких-то нормативов тут нет; официальные рекомендации тем не менее сопровождаются дисклеймерами о том, на каких источниках основано мнение аналитика и что ответственность за принятие инвестиционных решений несет клиент. Бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян считает, что письмо, которое получили клиенты «Альфа капитала», «полностью противоречит моральным принципам работы аналитических компаний и недопустимо».

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