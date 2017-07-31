Почему иностранным банкам стало неуютно работать в России

Бизнес банков с участием нерезидентов продолжает сокращаться. Доля 100%-ных иностранных «дочек» среди топ-30 банков по активам в 2008 г. составляла 6,1% (шесть банков), в 2012 г. – 4,6% (пять), а по итогам 2016 г. снизилась до 3,8%. Общее количество банков с участием капитала нерезидентов в отрасли упало еще заметнее: с 244 кредитных организации в 2012 г. до 174 на конец 2016 г.

Одна из причин, влияющих на сжатие сегмента иностранных банков, – повышение роли госбанков на рынке. Как показывают наши подсчеты, концентрация банковских активов в России усиливается в пользу кредитных организаций с госучастием, причем по многим ключевым параметрам. Так, темпы прироста активов у банков с госучастием сильно превышают среднерыночные: активы топ-15 организаций с госучастием выросли в 2012 г. по отношению к 2008 г. на 94,4% (83,4% без учета Сбербанка), а в 2016 г. темпы прироста по отношению к 2012 г. составили 76,2% (91,9% без учета Сбербанка). Для сравнения: темпы прироста активов всей банковской системы составляли 76,7% и 61,7% соответственно.

В 2016 г. госбанки выдали 65,7% всех розничных кредитов и 71,7% корпоративных ссуд. Для сравнения: в 2008 г. на топ-15 банков с госучастием приходилось всего 43,8% розничного портфеля и 54,3% корпоративного. В итоге доля топ-15 кредитных организаций с госучастием в совокупных активах составляла в 2008 г. 51,2%, в 2012 г. – 56,4%, в 2016 г. – уже 61,4%.

Очевидно, что рост рыночной доли госбанков вызван не их особенно качественным обслуживанием и продуктами. Дело в том, что на фоне чистки рынка от финансово неустойчивых банков и отзыва лицензий у ряда кредитных организаций происходит переток клиентов в банки с государственным участием, а частные банки и особенно банки с участием нерезидентов сдают позиции.

В текущей ситуации иностранным «дочкам» тоже сложно развивать бизнес, и они продолжают сокращать портфели; мало кто из них продолжает активную маркетинговую политику, единицы тратятся на рекламу.

Особенно быстро сокращается присутствие в корпоративном сегменте, где помимо геополитического фактора влияет и снижение спроса на заемные ресурсы со стороны крупнейших корпораций. А за имеющийся спрос банкам буквально приходится бороться – с крупными предприятиями из системообразующих отраслей хотят работать все банки. При этом иностранные «дочки» по условиям кредитных корпоративных продуктов заведомо проигрывают госбанкам (даже по ценовым параметрам, к тому же госбанки более либеральны по ковенантам, да и фактор «административного выбора» партнеров тоже стал очень значим). Таким образом, даже при восстановлении спроса на кредиты в корпоративном секторе банки-нерезиденты скорее всего оживления не почувствуют и будут по-прежнему сокращать портфели.

В ближайшие годы снижение числа и доли иностранных банков на российском рынке, по нашим оценкам, продолжится. Причем вариант с продажей этих банков тоже маловероятен – по крайней мере, если речь идет о продаже именно банковского бизнеса, а не свернутых до состояния «оболочек» банков с лицензией, но без клиентской базы и инфраструктуры. Многие иностранные банки долго получали убытки, и для них наилучший вариант – постепенная «заморозка» и, возможно, закрытие бизнеса без генерации новых потерь.

Но все же, если говорить о сворачивании бизнеса и его полном закрытии, то окончательно уходить с российского рынка будут, видимо, банки за пределами топ-30 по активам, которые как раз больше специализируются на корпоративном сегменте или раньше работали частично также в рознице или кредитовали малые и средние предприятия. Для таких иностранных банков будущее на российском рынке пока не сулит никаких перспектив.

Кредитные организации из топ-50 продолжат работать на отечественном рынке, осуществляя точечные сделки и поддерживая текущие договоры. Небольшие банки, которые обслуживают дочерние иностранные компании, в частности – «дочки» азиатских финансовых групп, и нишевые кредитные организации, например банки, связанные с автоконцернами, также вряд ли покинут Россию. Они продолжат вести бизнес в своих сегментах, но без активного роста.

Вспоминая опасения банкиров, что иностранные банки, имеющие глобальную сеть, огромные ресурсы, дешевое фондирование, передовые технологии, к 2020 г. захватят российский банковский рынок, сейчас можно констатировать, что этот сценарий не реализуется уже точно. Даже если российский банковский рынок начнет устойчиво расти в условиях относительной макроэкономической стабильности (что тоже пока под вопросом), иностранные банки не смогут занять значимую нишу. Доминирующий госсектор и несколько крупных частных банковских структур занимают все бóльшую долю на рынке, причем процесс концентрации ускоряется. Иностранцы уходят из России, как и следовало ожидать, не захватив ее, но понеся потери.

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