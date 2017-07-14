Не все банки готовы к эре низкой инфляции

Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Жизнь после инфляции

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Низкая инфляция – новая опасность для российского бизнеса Евгений Разумный / Ведомости

Наступает эра низкой инфляции, радовался министр Орешкин, но многие на финансовом рынке не понимают, что им несет ситуация стабильной и низкой инфляции. Низкая инфляция – вещь положительная, продолжал министр, но для некоторых бизнес-моделей это угроза: при двузначной инфляции спрятать в ставку кредитов издержки легко, можно добавить 2–4%, теперь это будет невозможно. Если взять последний кредитный цикл (с 2010 г., пик – в 2014 г.) и посчитать прибыльность банков с учетом плохих долгов, видно, что рентабельность капитала оказалась очень низкой, констатирует он.