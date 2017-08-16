Альфа-банк назвал предупреждение «Альфа капитала» о проблемных банках «частным мнением»

Информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности, убеждены в АО «Альфа банк». Так в пресс-службе кредитной организации прокомментировали рассылку клиентского менеджера «Альфа капитала» о проблемах у четырех банков из топ-15. Альфа-банк продолжает работу с банками «Открытие», «Бин», «Промсвязьбанк» и МКБ в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках, говорится в заявлении.

«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорится в письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал». Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», уточняется в рассылке.

В Банке России о рассылке знают. «Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – говорится в ответе ЦБ на запрос «Ведомостей».