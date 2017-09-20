ЦБ готовится взять Бинбанк под контроль

О его передаче в Фонд консолидации банковского сектора может быть объявлено в ближайшие дни

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Бинбанк, возможно, ждет новое путешествие Олег Смыслов / РИА Новости

Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», уточняют собеседники «Ведомостей». Два из них говорят, что ЦБ может объявить свое решение в четверг.

ЦБ не комментирует действующие банки. Шишханов отказался от комментариев. Связаться с Михаилом Гуцериевым, основателем и совладельцем Бинбанка, во вторник не удалось. Евгений Давыдович, 18 сентября назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать «гипотетические слухи».

Акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ, знают два собеседника «Ведомостей». Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков – до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения – на 22 млрд руб. до 534 млрд.

Это стало бы вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие холдинга» – о санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа.

У них схожая слабость, говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук.

Это крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте, продолжает Лукашук. В случае Бинбанка рост шел за счет активов низкого кредитного качества – прежде всего «Рост банка» и МДМ, продолжает он.

В 2015 г. Гуцериев говорил в интервью РБК, что хочет сделать банк, который войдет в первую десятку. С 2014 г. группа стала приобретать один банк за другим. Весной 2014 г. начался отток средств из «дочки» украинского Приватбанка, Москомприватбанка, и ЦБ ввел в него временную администрацию. Вскоре его за 6 млрд руб. купил Бинбанк, получив на санацию Москомприватбанка льготный кредит ЦБ в 12 млрд руб. Теперь это «Бинбанк диджитал».

В том же году группа взяла на санацию группу «Рост банка» – на оздоровление пяти банков регулятор выделил 35,9 млрд руб. Вскоре к ним добавился Уралприватбанк, связанный с бывшими владельцами «Роста». Затем настал черед лизинговой компании «Европлан» (в том же году она провела IPO). В 2016 г. была закрыта сделка по покупке «МДМ банка», на базе которого были консолидированы банки группы, включая Бинбанк.

«Ничего хорошего никто не продает. Это была санация. «Рост банк», «МДМ банк» и еще пять банков находились не в лучшем состоянии. Все это было сделано с разрешения и при полной поддержке Банка России», – говорил в августе в интервью «Ведомостям» Гуцериев.

Параллельно шла скупка пенсионных фондов. Четыре из них объединены на базе НПФ «Сафмар» (бывший «Райффайзен»). На страховом рынке группа приобрела 45% ВСК.

Самый непрозрачный компонент активов Бинбанка – кредиты «Рост банку», говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов: больше половины активов Бинбанка, 670 млрд руб., – это межбанковские кредиты, по большей части «Рост банку». Такая высокая концентрация кредитного риска на одном контрагенте отражена в заключении аудитора по МСФО за 2016 г. в качестве важного обстоятельства, напоминает Беликов. Активы на похожую сумму – 617,4 млрд руб. – Бинбанк взвешивает с [невысоким] коэффициентом риска 20%, следует из пояснительной записки к его российской отчетности на 1 июля. К этим активам банк относит «остатки на счетах в банках-резидентах».

«Вывод «Рост банка» за юридический периметр группы не снизил главный риск – изменения толерантности Банка России к оценке требований на этот финансовый институт: экономически это операции с высоким кредитным риском, которые должны быть хорошо зарезервированы. При этом сам генерировать капитал «Рост банк» был практически не в состоянии», – говорит Лукашук.

Помимо вложений в ценные бумаги активы «Рост банка» представлены корпоративными кредитами, указывает Беликов, в основном это долгосрочные кредиты с низкой оборачиваемостью. «С учетом того, что ликвидные активы «Рост банка» не покрывают его обязательства перед Бинбанком, получается, что финансовое состояние последнего находится в критической зависимости от качества активов «Роста» (требования к нему многократно превышают капитал Бинбанка), а они, как обычно бывает у санируемых банков, непрозрачны», – заключает Беликов.