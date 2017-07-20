Михаил Гуцериев берет Бинбанк под свой контроль
Его об этом попросил Центробанк
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Михаил Гуцериев после встречи в ЦБ резко пересмотрел свое отношение к ситуации в Бинбанке
Артем Голощапов / Forbes / PhotoXPress
Компания Михаила Гуцериева Hanberg Finance просит одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на то, чтобы определять условия работы Бинбанка. Гуцериев контролирует 28,5% акций банка, а основная часть – 67,9% – оформлена на компании его племянника Микаила Шишханова (данные отчетности на 31 марта 2017 г.).
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