Банки

Михаил Гуцериев берет Бинбанк под свой контроль

Его об этом попросил Центробанк
  • Татьяна Воронова,
  • Дарья Борисяк,
  • Эмма Терченко
  • / Ведомости

Компания Михаила Гуцериева Hanberg Finance просит одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на то, чтобы определять условия работы Бинбанка. Гуцериев контролирует 28,5% акций банка, а основная часть – 67,9% – оформлена на компании его племянника Микаила Шишханова (данные отчетности на 31 марта 2017 г.).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике