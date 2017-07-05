Президент ГК ПИК Сергей Гордеев выкупит акции компании у Шишханова и Мамута

Президент ГК ПИК Сергей Гордеев М Стулов / Ведомости

Структуры президента ГК ПИК Сергея Гордеева достигли соглашения о выкупе пакетов акций, принадлежащих компаниям Микаила Шишханова и Александра Мамута. Таким образом Гордеев консолидирует 50,02% акций ПИК. Об этом говорится в сообщении ГК ПИК, опубликованном на сайте компании.

«После закрытия сделки и завершения всех обязательных процедур Сергей Гордеев станет контролирующим акционером с 50,02% акций ПИК», — говорится в сообщении. В нем добавляется, что президент ГК ПИК получил одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на консолидацию до 100% акций компании. Однако в компании уточняют, что одобрение носит технический характер - оно необходимо для консолидации контрольного пакета и реализации обязательного предложения по выкупу акций.

В рамках сделок цена одной обыкновенной акции была установлена на уровне 280 руб. Гордеев намерен сделать обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров, которое будет направлено на рассмотрение Совета директоров ПИК в течение 35 дней с момента завершения приобретения пакетов акций. Выкуп пройдет по более высокой цене, чем основная сделка.

Конкретная цена выкупа будет установлена, исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций на Московской бирже за 6 месяцев, предшествующих дате обязательного предложения. На дату публикации сообщения цена составляла около 290 руб. за одну обыкновенную акцию.

Застройщик также намерен провести вторичное размещений акций компании (SPO) в среднесрочной перспективе и объявил о продаже группе ВТБ пакета квазиказначейских бумаг, соответствующего 7,6%-ной доле в компании и аккумулированного в ходе реализации добровольного предложения в рамках делистинга с Лондонской биржи.

Ожидается, что сделки по консолидации акций структурами Сергея Гордеева будут закрыты в начале III квартала 2017 г. Организатором сделок выступает ВТБ капитал.

На сегодняшний день крупнейшими акционерами ГК ПИК являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%), free float компании составляет 44,3%.

В октябре 2016 г. Гордеев сообщил о продаже группе «ПИК» приобретенного им на собственные средства застройщика «Мортон». Гордеев продал «Мортон» за ту же цену, за которую приобрел актив у бывшего владельца компании Александра Ручьева. Объединенная компания под брендом ПИК, по прогнозам Гордеева, займет около 20% на рынке жилья экономкласса Москвы и Московской области. При этом выручка ГК «ПИК» к 2017-2018 гг. достигнет 200 млрд руб.