Обыски в группе компаний ПИК

Евгений Разумный / Ведомости

Правоохранительные органы проводят обыски в головном офисе группы компаний ПИК на Баррикадной улице, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Сегодня в центральном офисе ГК ПИК были проведены следственные действия, в результате которых центральный офис продаж был закрыт на короткое время, подтвердила компания





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