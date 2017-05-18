Обыски в группе компаний ПИК
Правоохранительные органы проводят обыски в центральном офисе компании на Баррикадной улице
Правоохранительные органы проводят обыски в головном офисе группы компаний ПИК на Баррикадной улице, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Сегодня в центральном офисе ГК ПИК были проведены следственные действия, в результате которых центральный офис продаж был закрыт на короткое время, подтвердила компания
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Обыски в ГК ПИК проходят в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба спортивному обществу «Динамо», пояснила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления следственного комитета по Москве Юлия Иванова
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Сотрудники ФСБ в офисе ГК ПИК около 10 утра по московскому времени
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ГК ПИК – один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России
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Количество подрядчиков ГК ПИК превышает 2000 компаний – и подобные ситуации по контрагентам ПИК происходят несколько раз в квартал, сказал представитель группы
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По данным ГК ПИК, следственные действия внутри офиса компании происходят в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам
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По словам источника, близкого к следствию дело возбуждено по ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмена или злоупотребления доверием)
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Компания продолжает работать в штатном режиме сообщает ее представитель
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