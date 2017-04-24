ГК ПИК вдвое увеличила денежные поступления с начала года

Девелоперская группа ПИК в I квартале 2017 г. увеличила общий объем денежных поступлений по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года в 2,2 раза – до 44,9 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости вырос в 2,3 раза до 39,3 млрд руб. Реализацию недвижимости компания увеличила на 86% до 380 000 кв. м. Доля продаваемых по ипотеке площадей составила 55%.

За отчетный период на продажу было выставлено 16 новых корпусов (за I квартал 2016 г. компания вывела на рынок 14 корпусов). Общая площадь квартир в новых корпусах, выставленных на продажу, составила 379 000 кв. м, что на 40,9% больше, чем в I квартале 2016 г. (269 000 кв. м).

«Высокие операционные показатели I квартала отражают возросший масштаб бизнеса ГК ПИК с учетом приобретений прошлого года и качественную диверсификацию портфеля проектов компании в сегменте доступного жилья», – приводятся в сообщении слова президента компании Сергея Гордеева.

В декабре 2016 г. ПИК приобрела у аффилированного с президентом компании Сергеем Гордеевым Horus Real Estate Fund I B.V. 100% акций ведущего девелопера крупномасштабных жилых проектов в Московском регионе – группу компаний «Мортон» за 11,7 млрд руб.

Группа ПИК – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. С начала деятельности в 1994 г. компания построила около 16 млн кв. м жилья.