Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Ручьев вернулся по разрешениям

Основатель «Мортона» Александр Ручьев возвращается на рынок после продажи компании С. Портер / Ведомости

Группа компаний «Основа» запускает два первых жилых проекта, рассказал ее управляющий партнер Олег Колченко. Первый, общей площадью более 20 000 кв. м, по его словам, будет построен в Текстильщиках (около 18 000 кв. м – жилье). Об этом проекте знает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-новостроя», которая участвовала в приобретении участка. Инвестиции составят около 1,5 млрд руб., компания планирует приступить к строительству в октябре, говорит Колченко.

Второй проект – многофункциональный комплекс на 38 000 кв. м на Садовом кольце (на пересечении ул. Академика Сахарова и Садовой-Спасской). Здесь «Основа» выступит девелопером и соинвестором, проект будет реализован с привлечением зарубежных архитекторов, рассказывает Колченко, не называя партнера. Этот проект градостроительно-земельная комиссия Москвы в марте одобрила фирме «Фениксстрой», связанной с «Основой», говорит чиновник мэрии. Строительство предполагается начать в следующем году, оно может обойтись в 4,5 млрд руб., говорит Колченко.

«Основу» осенью 2016 г. создали выходцы из группы «Мортон», одного из крупнейших застройщиков жилья в России: ее основной владелец Александр Ручьев и топ-менеджеры Колченко и Егор Храмов. Ручьев продал «Мортон» акционеру ГК ПИК Сергею Гордееву (вскоре компания вошла в ПИК). Столичный девелопер объяснял это возникшими у «Мортона» сложностями с согласованием проектов в мэрии, а Ручьев – выгодным предложением. Бизнесмен говорил, что в сфере строительства достиг всего, чего хотел.

Теперь «Основа» ищет площадки под небольшие жилые проекты бизнес-класса, уже согласованные с мэрией Москвы, рассказывал в начале года партнер «Основы». Это первые жилые проекты Ручьева после продажи «Мортона».

На девелопмент жилья придется 20–30% портфеля «Основы», говорит Колченко, она планирует строить не более 100 000 кв. м жилья в год. Другие направления «Основы» – стартапы, финансы, управление коммерческой недвижимостью.

При продаже «Мортона» не подписывалось документов о неконкуренции, говорили люди, близкие к обеим сторонам сделки. Проекты Ручьева – бизнес-класс, а ПИК и «Мортон» строят массовое жилье.

В бизнес-классе крайне высокая конкуренция, отмечает управляющий партнер Blackwood Мария Котова. Для успеха здесь важно, в частности, расположение, говорит Доброхотова, и комплекс на ул. Академика Сахарова в центре Москвы в любом случае будет востребован.