Группа ПИК застроит бывшие земли Сергея Полонского в Мякинине

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: ПИК достроит за Полонским

ПИК – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России Д. Абрамов / Ведомости

Строительством жилого комплекса «Японский квартал» в районе Мякинино будет заниматься группа ПИК. Об этом «Ведомостям» рассказал основной акционер группы и ее президент Сергей Гордеев. Об этом также знают двое риэлторов и девелопер, работающий в этом районе.