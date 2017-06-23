Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: ПИК достроит за Полонским
Группа ПИК застроит бывшие земли Сергея Полонского в Мякинине
Ранее там планировалось возвести комплекс «Японский квартал» на 450 000 кв. м
- Антон Филатов
- / Ведомости
ПИК – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России
Д. Абрамов / Ведомости
Строительством жилого комплекса «Японский квартал» в районе Мякинино будет заниматься группа ПИК. Об этом «Ведомостям» рассказал основной акционер группы и ее президент Сергей Гордеев. Об этом также знают двое риэлторов и девелопер, работающий в этом районе.
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