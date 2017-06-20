Гособвинитель потребовал для Сергея Полонского восемь лет колонии

В Пресненском суде прокурор потребовал восемь лет колонии общего режима для девелопера Сергея Полонского, который обвиняется в мошенничестве при строительстве жилья и хищении более чем 2,6 млрд руб. у дольщиков ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Это сообщает агентство «Москва». В прениях сторон бизнесмен не участвует: судья Евгений Найденов удалил его из зала за нарушения порядка заседания. В суд Полонский прибудет только для последнего слова.

Полонский находится под стражей. Другие фигуранты этого дела – гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин и руководитель финансового департамента компании «Миракс групп» Александр Паперно – находятся под подпиской о невыезде. Процесс по делу идет с ноября 2016 г.

По версии следствия, Полонский как руководитель корпорации «Миракс групп» по предварительному сговору с топ-менеджерами под видом продаж гражданам квартир в двух жилых комплексах похитил их деньги. Ущерб инвесторам следствие оценивает в сумму более 2,6 млрд руб. Ущерб от хищения средств дольщиков «Кутузовской мили» оценен в 2,4 млрд руб., «Рублевской Ривьеры» – 256,4 млн руб. Как говорил адвокат Славик Брсоян, по требованию судьи следователи ужесточили обвинение фигурантам дела, добавив квалифицирующий признак, что преступление было совершено организованной группой.

Российским правоохранительным органам Полонский был передан в мае 2015 г. властями Камбоджи.