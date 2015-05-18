Успехи и провалы Сергея Полонского

А. Махонин / Ведомости

В июне 2012 г. Полонский неожиданно объявил, что стал единственным владельцем Potok, выкупив доли у миноритариев. Услышав об этом, миноритарии удивились. По словам одного из них, Максима Темникова, все было наоборот: Полонский сам решил выйти из бизнеса и предложил партнерам выкупить его долю. Ему предложили $102 млн. Полонский согласился и подписал понятийное соглашение, но спустя несколько дней от своих слов отказался. В сентябре 2012 г. Полонский уехал в Камбоджу и в своем «Живом журнале» потребовал от партнеров «вернуть все украденное» в течение 10 дней

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