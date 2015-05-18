Жилая недвижимость

Успехи и провалы Сергея Полонского

Как владелец одного из крупнейших девелоперов перестал быть бизнесменом и попал под следствие
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Lydmila
05:22 22.05.2015
А в чем гениальность его бизнеса?
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