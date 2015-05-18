Успехи и провалы Сергея Полонского
Как владелец одного из крупнейших девелоперов перестал быть бизнесменом и попал под следствие
В середине 1990-х Сергей Полонский с партнером Артуром Кириленко основали компанию «Строймонтаж». Сначала фирма продавала квартиры, полученные по бартеру: бизнесмены возили с Украины рабочих для отделки новостроек, а рассчитаться деньгами заказчики не могли. А в 1996 г. «Строймонтаж» взял первый объект в качестве подрядчика
1/21
В конце 1990-х «Строймонтаж» стал заметным игроком на петербургском рынке. Компания строила около 80 000 кв. м жилья в год, при том что всего возводилось около 1 млн кв. м. В 2000 г. партнеры решили попробовать себя на московском рынке, начав строить жилой комплекс «Корона» (88 900 кв. м) на проспекте Вернадского
2/21
Кириленко остался курировать питерское подразделение, а Полонский стал выращивать московское. Портфель московских проектов быстро рос: ЖК «Золотые ключи – 2» (14 400 кв. м), коттеджный поселок «Ы», бизнес-центры «Европа-Building» (16 000 кв. м) и «Полларс» (55 500 кв. м). Знаковый проект компании – башня «Федерация» в «Москва-сити» – должна была стать самым высоким зданием в Европе
3/21
В 2004 г. Полонский хотел совершить космический полет в качестве туриста. Он прошел цикл подготовки, но в космос так и не попал из-за роста, который превышает установленные нормы
4/21
В 2006 г. Полонский и Кириленко решили разделить бизнес. Полонский сохранил 10% питерского «Строймонтажа». Столько же осталось у Кириленко в московской компании, которая была переименована в Mirax
5/21
В 2007 г. Mirax стал одним из крупнейших российских застройщиков с портфелем в 12 млн кв. м. Стали появляться проекты за рубежом: люксовый отель Sungate Port Royal в Турции (на фото), начато строительство курортного комплекса Astra Montenegro в Черногории, проекты в Великобритании, Швейцарии, Франции
6/21
К докризисному времени относится крылатая фраза Полонского про миллиард, которой он приветствовал гостей на вечеринке Mirax в Каннах в 2008 г. («У кого нет миллиарда, пусть идут в жопу»). В 2007 г. Полонский попал в список Forbes
7/21
В кризисном сентябре 2008 г. Mirax первой заявила о замораживании большей части проектов. В августе 2009 г. Полонский сделал это вновь, написав открытое письмо инвесторам и партнерам о том, что сдача его объектов откладывается. Он объяснил это тем, что банки перестали выдавать кредиты на стройку, а недвижимость перестали покупать
8/21
В октябре 2008 г. девелопер пообещал съесть свой галстук, если цена на квартиры Mirax не вырастет на 25% за полтора года. В прямом эфире программы писателя Сергея Минаева в мае 2011 г. Полонский признал, что ошибся: цены выросли не через полтора года, а через два. Он отрезал кусок галстука и съел его. Тогда же бизнесмен предложил выход из экономического кризиса – снизить ставки по ипотеке. И сказал, что готов съесть еще кусок галстука, «если кто-то найдет более дешевый способ запуска системы»
9/21
В кризис Mirax вошла с долгом в $770 млн. Как и других девелоперов, ее засыпали судебными исками банки, держатели облигаций и подрядчики. Самые крупные долги были урегулированы: заем на $180 млн по СLN – в марте 2009 г., кредиты на $241,6 млн перед Альфа-банком – в сентябре 2009 г.
10/21
Mirax теряла не только топ-менеджеров, но и проекты. Компания ФЦСР, владеющая правами на «Кутузовскую милю» (более 900 000 кв. м, на фото), через суд расторгла договор с aффилированной с Mirax фирмой «Аванта». Проект московской «Миракс плазы» достался «Стройгазконсалтингу» Зияда Манасира и Промсвязьбанку
11/21
В марте 2011 г. Полонский заявил, что он больше не бизнесмен, и переименовал Mirax в Nazvanie.net (она же Potok). Позже он объяснил, что компания не будет начинать новых проектов, а собирается достроить существующие
12/21
Новыми партнерами Полонского стали Роман Троценко (на фото) и Владимир Голубев, миноритарии Potok, которые получили доли за помощь в урегулировании долгов во время кризиса
13/21
В 2011 г. компании удалось найти деньги на достройку башни «Восток» комплекса «Федерация» – Сбербанк открыл линию на $373 млн. Московские власти одобрили строительство жилого комплекса «Мякинино». А швейцарские – строительство горнолыжного курорта
14/21
В июне 2012 г. Полонский неожиданно объявил, что стал единственным владельцем Potok, выкупив доли у миноритариев. Услышав об этом, миноритарии удивились. По словам одного из них, Максима Темникова, все было наоборот: Полонский сам решил выйти из бизнеса и предложил партнерам выкупить его долю. Ему предложили $102 млн. Полонский согласился и подписал понятийное соглашение, но спустя несколько дней от своих слов отказался. В сентябре 2012 г. Полонский уехал в Камбоджу и в своем «Живом журнале» потребовал от партнеров «вернуть все украденное» в течение 10 дней
15/21
Осенью 2012 г. возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством со средствами дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля». По мнению следствия, неустановленные лица из структур Mirax Group заключали в 2007-2008 гг. предварительные договоры купли-продажи квартир, которые не соответствовали проектной документации. Затем полученные от граждан деньги на квартиры пошли в том числе на строительство других проектов Mirax Group (башня «Федерация», Astra Montenegro)
16/21
В конце 2012 г. полиция Камбоджи арестовала Полонского за то, что он и еще двое его товарищей подозревались в незаконном лишении свободы камбоджийских моряков и капитана судна, принадлежащего бизнесмену. В апреле 2013 г. Полонского освободили из тюрьмы под залог и подписку о невыезде
17/21
В июне 2013 г. Полонскому было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, краже 5,7 млрд руб., а в августе он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2013 г. адвокат Сергея Полонского Диана Татосова сообщила, что Сергей Полонский получил паспорт Камбоджи
18/21
В ноябре 2013 г. бизнесмен был арестован в Камбодже по запросу российских правоохранительных органов, но в январе 2014 г. выпущен из тюрьмы. Тогда же сообщалось об аресте части активов головной структуры Potok. В апреле 2014 г. бизнесмен заявил, что намерен создать на островах Камбоджи комплекс тренировочных оздоровительных баз
19/21
17 мая 2015 г. Сергей Полонский депортирован в Россию из Камбоджи, где он провел несколько лет на собственном острове. По прилете в Москву бизесмен направлен в сизо «Матросская ишина»
20/21
Спустя два года, 12 июля, Пресненский суд признал Полонского виновным, приговорил его к пяти годам лишения свободы и распорядился освободить его в зале суда. Прокурор требовал для Полонского восьми лет колонии общего режима. Суд признал вину бизнесмена по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса («мошенничество) и решил освободить его за истечением сроков давности
21/21