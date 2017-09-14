ЦБ проверит крупные банки

Все банки с активами больше 0,5 трлн рублей ждет проверка управления рисками и достаточности капитала

До конца текущего года ЦБ проведет полную оценку качества систем управления рисками и оценку достаточности капитала у крупнейших кредитных организаций Е. Разумный / Ведомости

До 1 ноября 2017 г. все банки с активами выше 500 млрд руб. должны сдать в Центробанк специальную отчетность о системах управления рисками и процедурах оценки достаточности капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

До конца текущего года ЦБ проведет полную оценку качества систем управления рисками и оценку достаточности капитала у крупнейших кредитных организаций. «Мы оценим качество процедур кредитных организаций, как они управляют рисками, как планируют объем капитала, который позволит банкам покрывать все принятые и потенциальные риски», - сообщила Набиуллина.

«Если мы выявим, что объем имеющегося капитала недостаточен для покрытия рисков, или недостаточно качество риск-менеджмента и в перспективе банк сможет столкнуться с нехваткой капитала, мы установим индивидуальный повышенные требования к достаточности капитала», - пообещала председатель. «Это принципиально новый для нашей системы подход к надзорным действиям. То есть ЦБ будет анализировать не только совершенные отдельно взятые транзакции и решения менеджмента банка, а будет комплексно оценивать качество управления рисками», - пояснила она. Надзорные требования будут предъявляться не постфактум, а превентивно, заключила Набиуллина.

Активы свыше 500 млрд руб. на 1 августа имеет 21 банк. Это Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Национальный клиринговый центр, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Бинбанк, «Юникредит банк», Росбанк, Райффайзенбанк, «Россия», «Рост банк», Совкомбанк, БМ-банк, «Санкт-Петербург», «Уралсиб», Мособлбанк. При этом четыре из них - «Рост банк», БМ-банк, «Уралсиб» и Мособлбанк - проходят процедуру финансоаого оздоровления.