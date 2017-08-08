Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Связной Гуцериева
Гуцериев требует улучшить баланс Бинбанка
Это будет делать Евгений Давыдович, до последнего возглавлявший «Связной банк»
- Эмма Терченко,
- Михаил Тегин,
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Гуцериев подал в ФАС заявку на получение контроля над банком
Максим Блинов / РИА Новости
Совет директоров Бинбанка утвердил претендентом на должность предправления гендиректора компании «Связной» Евгения Давыдовича, назначение состоится после согласования его кандидатуры ЦБ, сообщил банк. «Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка <...> улучшение структуры баланса и повышение рейтингов», – приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Бинбанка Михаила Гуцериева.
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