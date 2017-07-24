Рынки
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Биржа чистит списки

Биржа лишает Бинбанк пенсионных денег

Она исключит его бонды на 66 млрд рублей из первого котировального списка

Московская биржа исключит из первого котировального списка 20 выпусков облигаций на 120 млрд руб., заявила в четверг управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Анна Кузнецова. Исключение – часть реформы листинга, новая редакция правил вступает в силу 24 июля. С этого дня из первого котировального списка уйдут бумаги с кредитными рейтингами ниже ВВ- по шкале Fitch и S&P, В1 от Moody’s, BBB+(RU) от АКРА и ruBBB+ от RAEX, список бумаг и дата исключения будут опубликованы в тот же день.

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