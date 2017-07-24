Биржа лишает Бинбанк пенсионных денег

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Биржа чистит списки Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа исключит из первого котировального списка 20 выпусков облигаций на 120 млрд руб., заявила в четверг управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Анна Кузнецова. Исключение – часть реформы листинга, новая редакция правил вступает в силу 24 июля. С этого дня из первого котировального списка уйдут бумаги с кредитными рейтингами ниже ВВ- по шкале Fitch и S&P, В1 от Moody’s, BBB+(RU) от АКРА и ruBBB+ от RAEX, список бумаг и дата исключения будут опубликованы в тот же день.