Детали / Компания недели
«Открытие» как символ проблем финансовой отрасли
Тем амбициознее задача Центробанка по решению проблем холдинга
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Едва ли не все проблемы российской финансовой отрасли – пенсионной, страховой, банковской и даже рейтинговой – сошлись в одной точке с названием «Открытие холдинг».
Некоторые известны давно, и рынок худо-бедно научился с ними жить. Вот, скажем, покупает холдинг два из 10 крупнейших НПФ, но накопления замораживаются. Обидно, но можно переманивать клиентов у других фондов и, разумеется, у ПФР. В фондах «Открытия» 340 млрд накоплений.
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