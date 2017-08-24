«Открытие» как символ проблем финансовой отрасли

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Едва ли не все проблемы российской финансовой отрасли – пенсионной, страховой, банковской и даже рейтинговой – сошлись в одной точке с названием «Открытие холдинг».

Некоторые известны давно, и рынок худо-бедно научился с ними жить. Вот, скажем, покупает холдинг два из 10 крупнейших НПФ, но накопления замораживаются. Обидно, но можно переманивать клиентов у других фондов и, разумеется, у ПФР. В фондах «Открытия» 340 млрд накоплений.