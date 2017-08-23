Банки
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Пациент лечит доктора

Проблемный банк «Траст» вкладывает миллиарды в «ФК Открытие»

Он скупает акции сестринского банка и, возможно, выдает ему кредиты

Банк «Траст» оказался участником ралли акций банка «ФК Открытие», обороты которых на Московской бирже с конца прошлой недели выросли в тысячи раз. 18 августа «Траст», следует из его материалов, купил 1,2% акций «ФК Открытие» на 3,8 млрд руб. Санатор «Траста» – «Открытие холдинг», владеющий «ФК Открытие».

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