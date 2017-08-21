Меньше двух месяцев прошло с тех пор, как АКРА присвоило рейтинг банку, но оно может его пересмотреть

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Отток депозитов из «Открытия» бьет все рейтинги М. Стулов / Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр национальный рейтинг банка «ФК Открытие» с «негативным» прогнозом. Свое решение агентство объясняет существенным оттоком клиентских ресурсов в июне - июле 2017 г. и усиливающейся зависимостью банка от операций рефинансирования Центробанка.

АКРА делает это вслед за международными агентствами. На прошлой неделе Moody’s предупредило о возможном понижении рейтингов банка, а S&P оставило рейтинг «ФК Открытие» в списке «под наблюдением» из-за возможного ухудшения ситуации с ликвидностью банка и его рыночной позиции, если в августе отток сохранится.

В начале июля банк получил рейтинг АКРА на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом, пока это самый низкий показатель из всех рейтингов, присвоенных АКРА банкам, следует из материалов агентства. Низкий рейтинг ограничивает для «Открытия» привлечение денег бюджета, пенсионных накоплений и «Росвоенипотеки», кроме того, это ниже требуемого минимума для включения ценных бумаг в ломбардный список после 14 июля. Недостаточный уровень рейтинга вынудил ряд клиентов «Открытия» вывести деньги из банка, послужив одной из причин оттока средств в июне - июле.

В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб. Дальше – больше: в июле компании, в основном государственные, сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане – 36 млрд руб. Еще 263 млрд руб. забрали другие банки. По оценкам S&P, только пенсионным фондам «ФК Открытие» пришлось вернуть 115 млрд руб. Изъятие по крайней мере части корпоративных депозитов стало для аналитиков S&P неожиданным. Их потерю «Открытие» компенсировало, заняв в ЦБ 333 млрд руб. с помощью репо.

Moody’s оценил отток клиентских депозитов за июнь – июль в 435 млрд руб. Таким образом, банк лишился 20% обязательств.

В итоге коэффициент текущей ликвидности (соотношение высоколиквидных и необремененных активов к межбанковским обязательствам и средствам юрлиц и населения) снизился с 28% на 1 июня до 21% по состоянию на 1 августа, «что существенно хуже показателя сопоставимых частных банков», пишет АКРА в своем сообщении.

«Мы поставили рейтинг «Открытия» на пересмотр, потому что оттоки июля были существенно выше наших ожиданий: среди них были не только плановые погашения в рамках требований по размещению средств. – говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. – Банк наращивает объемы по рефинансированию и сейчас будет многое зависеть от позиции ЦБ».

«Мы находимся в постоянном контакте с регулятором и ощущаем его поддержку в условиях искусственно созданной турбулентности на банковском рынке, – передал через пресс-службу банка управляющий директор "ФК Открытие" Анатолий Предтеченский. – Мы считаем, что наличие этой поддержки в том числе свидетельствует о высоком уровне системной значимости банка. Мы рассчитываем, что агентство примет во внимание этот факт при дальнейших рейтинговых действиях».

Происходящее заметно влияет на торги акциями банка на Московской бирже. В конце прошло недели оборот торгов акциями «ФК Открытие» резко увеличился. В четверг объемы составляли 2,8 млрд руб., при этом с бумагой провели всего 14 сделок. В пятницу объемы перевалили за 16 млрд руб., всего с бумагой совершили 119 сделок. То же самое продолжилось и в понедельник - под вечер оборот торгов снова резко вырос и составил 6,6 млрд руб. (69 сделок). В среднем с начала этого года дневной объем торгов акциями «ФК Открытие» был всего около 4,5 млн руб. «Эта бумага не особо интересна рынку, она низколиквидная - мало кто за ней следит. В конце прошлой недели действительно был очень большой объем при малом количестве сделок. Можно предположить, что сделки проводили участники торгов, которые друг друга знали и по каким-то причинам делали это не в режиме переговорных торгов, а через "стакан", - говорит трейдер по акциям БКС Максим Рябов. Сказать, что это за сделки и было ли в них что-то подозрительное, может только регулятор, получающий данные от биржи, говорит один из управляющих. Представитель «ФК Открытие» от комментариев отказался. «На Московской бирже зафиксировали увеличившийся объем торгов», - подтвердила пресс-служба Московской биржи. Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.