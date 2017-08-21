Рынок потерял интерес к «ФК Открытие»
Объемы торгов акциями банка вернулись к привычным после аномального всплеска на прошлой неделе
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Объемы торгов акциями «ФК Открытие» на Московской бирже в понедельник вернулись к обычным значениям
Максим Стулов / Ведомости
Объемы торгов акциями «ФК Открытие» на Московской бирже в понедельник вернулись к обычным значениям. К 13.00 мск участники рынка провели 35 сделок на 0,37 млн руб., стоимость акции с закрытия торгов выросла на 1,73% до 1526 руб. Капитализация «ФК Открытие» достигла 317,89 млрд руб.
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