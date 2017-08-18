Обороты торгов акциями «ФК Открытие» выросли в несколько тысяч раз

Обороты акций «ФК Открытие» за два дня выросли в несколько тысяч раз Е. Разумный / Ведомости

К 18.00 мск в пятницу обороты торгов акциями банка «ФК Открытие» достигли 16 млрд руб. Днем раньше с акциями банка совершили сделок на 13 млрд руб. В среду и ранее обороты не превышали нескольких миллионов рублей. В пятницу было совершено 58 сделок с акциями банка, в четверг — 20.

Котировки банка с закрытия торгов четверга к 18.00 упали на 35 руб. до 1530 руб. Падение продолжается с 10 августа, когда цена закрытия составила 1659 руб. С того дня капитализация «ФК Открытия» упала на 24 млрд руб., в 18.00 мск в пятницу она составляла 321,6 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя банка.

Основной акционер «ФК Открытие» - предправления банка Вадим Беляев, которому принадлежит 31,64% акций банка. Среди крупных акционеров также несколько управляющих компаний, распоряжающихся средствами частных пенсионных фондов («Электроэнергетики», «Лукойл-гарант», РГС, «Будущее»), которые на данный момент не ответили на запросы «Ведомостей».

Несколько опрошенных трейдеров сходятся во мнении, что акции «ФК Открытие» никогда не относились к ликвидным, однако они затруднились однозначно назвать причину такого резкого скачка. Тем не менее в четверг «ФК Открытие» по масштабу торгов обходили только самые популярные акции на Московской бирже — Сбербанка (с его акциями совершили сделок на 32,4 млрд руб.) и «Газпрома» (35 млрд руб.).

В июле из «ФК Открытие» утекли 621 млрд руб., следует из его отчетности на сайте ЦБ. Компании за месяц забрали из банка 322,7 млрд руб., большая часть оттока пришлась на государственные структуры. Население за месяц забрало из «ФК Открытие» 35,8 млрд руб., следует из отчетности банка, другие банки забрали 262,9 млрд руб. В июне 105,8 млрд руб. ушло с корпоративных срочных депозитов «Открытия».

На это обратило внимание рейтинговое агентство Moody's, которое в четверг поместило на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валютах банка «ФК Открытие», а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга — сейчас они находятся на уровне Ba3, который агентство относит к спекулятивным.