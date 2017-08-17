Moody's может снизить рейтинги «Открытия»
У агентства вызывает сомнения надежность депозитов банка
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После регуляторных изменений в рейтинговой отрасли банк также столкнулся с оттоком средств клиентов, пишет Moody's
Евгений Разумный / Ведомости
Рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валютах банка «ФК Открытие», а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга — сейчас они находятся на уровне Ba3, который агентство относит к спекулятивным.
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