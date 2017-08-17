Moody's может снизить рейтинги «Открытия»

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После регуляторных изменений в рейтинговой отрасли банк также столкнулся с оттоком средств клиентов, пишет Moody's Евгений Разумный / Ведомости

Рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валютах банка «ФК Открытие», а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга — сейчас они находятся на уровне Ba3, который агентство относит к спекулятивным.