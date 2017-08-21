ФАС попросила «Альфа капитал» написать письмо с опровержением

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила УК «Альфа капитал» предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства в связи с письмом менеджера. Ведомство провело анализ, показавший, что распространение «Альфа капиталом» сведений о проблемах «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка не соответствуют действительности, поскольку не подтверждается официальной информацией.

Распространение подобных сведений, по мнению ФАС, способно нанести вред деловой репутации указанных банков и входящих в их группу лиц и иных финансовых организаций, в том числе управляющих компаний. Кроме того, это способно причинить им убытки как на рынке банковских услуг, так и на рынке доверительного управления ценными бумагами, указывает служба.

Действия УК «Альфа капитал» были направлены на получение преимуществ при доверительном управлении ценными бумагами, поэтому ФАС пришла к выводу о наличии в действиях УК признаков недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, запрещенной законом о защите конкуренции. В предупреждении ФАС указала, что компании нужно направить лицам, получившим предыдущее письмо, новое, которое опровергнет прежнюю информацию.

«Альфа капитал» недавно разослал клиентам письмо, в котором говорилось, что компания получает все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри группы банков - «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., говорилось в письме за подписью директора по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова. Управляющая компания указала, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков, и рекомендует клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

Представитель «Альфа капитала» сначала сообщил «Ведомостям», что компания разослала письмо действующим клиентам, поскольку фокусируется на консервативных стратегиях. Но на следующий день УК сообщила, что письмо Гаврилова - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании», а компания не обладает какой-либо непубличной негативной информацией. В пятницу, 18 августа, УК «Альфа капитал» отозвала письма, отправленные Гавриловым. «Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника», - говорил представитель «Альфа капитала» РБК.

Проверять «Альфа капитал» собирался и Центробанк. «Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – говорилось в ответе ЦБ на запрос «Ведомостей».