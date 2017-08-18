ФАС разрешила структуре владельца «Открытия» Вадима Беляева купить «Росгосстрах»
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ФАС удовлетворила ходатайство компании «Открытие-информ» (принадлежит Вадиму Беляеву) на покупку 100% долей в «РГС-холдинге», «РГС-активах» и РГСН («РГС-недвижимость»), а также на то, чтобы определять условия работы «Росгосстраха». Антимонопольная служба одобрило покупку за три дня – оно было подано 15-го числа.
«РГС-холдинг» – основной акционер «Росгосстраха» (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами 48,2 млрд руб. в I квартале. Это первое официальное подтверждение сделки, о которой стало известно в декабре: Данил Хачатуров передает «Росгосстрах» «Открытие холдингу» в обмен на долю в нем (ее размер еще не определен). В результате должна получиться крупнейшая частная финансовая группа страны с активами 4–5 трлн руб.
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